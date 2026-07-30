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Ramayana Trailer Out: ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ

ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Ramayana Trailer Out
Ramayana Trailer Out (Pic Credit: Screen Grab)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 30, 2026 at 9:43 AM IST

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Ramayana Part 1 Trailer: ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:15 ਵਜੇ 'ਬ੍ਰਹਮ ਮਹੂਰਤ' ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਗਾਥਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4 ਮਿੰਟ 9 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਯਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਵਣ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦੇਵ ਲੋਕ' (ਆਕਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰ), 'ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੋਕ' (ਧਰਤੀ) ਅਤੇ 'ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ' (ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ) ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Ramayana Trailer Out
Ramayana Trailer Out (Pic Credit: Screen Grab)

ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਾਮ (ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ), ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ (ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ) ਅਤੇ ਕੈਕੇਈ (ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ) ਨਾਲ ਪਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਕੇਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਮ, ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਆਪਣੀ ਬਨਵਾਸ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਭਰਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਮ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਯੁੱਧਿਆ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।

Ramayana Trailer Out
Ramayana Trailer Out (Pic Credit: Screen Grab)

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ, ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਝਲਕੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ੂਰਪਨਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਮ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ, ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮਣ ਉਸਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Ramayana Trailer Out
Ramayana Trailer Out (Pic Credit: Screen Grab)

ਫਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਸਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੰਸ ਜ਼ਿਮਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਲੰਕਾ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Ramayana Trailer Out
Ramayana Trailer Out (Pic Credit: Screen Grab)

ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਇੱਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਹੈ, ਜੋ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਡੀਐਨਈਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਵੀ ਸਹਿ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਦੂਬੇ, ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ, ਕੁਨਾਲ ਕਪੂਰ, ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ, ਫੈਜ਼ਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਹਨ।

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ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ
RAMAYANA PART 1 RELEASE DATE

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