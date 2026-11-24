ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ', ਨਿਰਮਾਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 11:12 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਰਾਮਾਇਣ' ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਹਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਨਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੋਚਰੇਕਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੁਲੁੰਡ ਵੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ X ਉਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੈਂਤ ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੇ ਯੋਧੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ।
Hindu Janajagruti Samiti spokesperson Shri. Satish Kochrekar has lodged a police complaint at Mulund (West) Police Station, Mumbai, against the makers of movie Ramayana: Rise of a Legend, for distortion of the Valmiki Ramayana and hurt to Hindu religious sentiments. Key objections: 1️⃣ Ravana glorified as a savior of the poor and protector of women. 2️⃣ Lord Shri Ram shown fleeing in fear from demons. 3️⃣ Ravana glorified as an unarmed warrior defeating a huge army. 4️⃣ Lakshman demeaned as arrogant and disrespectful to elders and gurus. 5️⃣ Sita Mata misrepresented as reprimanding Lakshman over Shurpanakha. 6️⃣ Fictional episodes added, including Lord Shri Ram apologising to demons Khara and Dushana. ⚖️ The complaint demands: 🔹 FIR under Sections 299 and 196 of BNS, 2023. 🔹 Strict legal action against those responsible. 🔹 Thorough investigation of the film, screenplay and dialogues. 🔹 Identification and documentation of all objectionable scenes as evidence. #Ramayana #JaiShriRam— HinduJagrutiOrg (@HinduJagrutiOrg) November 23, 2026
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਵੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੂਰਪਨਖਾ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ ਜਨਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਮਨਘੜਤ ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਦੈਂਤਾਂ ਖਰ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਬੀਐਨਐਸ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 299 ਅਤੇ 196 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਫਿਲਮ, ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ। ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ।"
ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਦਿਨ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 955.45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1704.65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਣਬੀਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਦੇਵੀ ਸੀਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਭਗਵਾਨ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੀਬਾ ਚੱਢਾ, ਇੰਦਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ, ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਯਸ਼ ਅਤੇ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਈ। ਇਸਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 'ਰਾਮਾਇਣ 2' ਦਿਵਾਲੀ 2028 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
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