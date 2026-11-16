Ramayana Collection: 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ, 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਤੋੜੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਕਮਾਈ 1400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਅਤੇ 'RRR' ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 11:30 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 11 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਧੁਰੰਧਰ', 'RRR', 'KGF ਚੈਪਟਰ 2', 'ਜਵਾਨ', 'ਪਠਾਨ' ਅਤੇ ਕਲਕੀ '2898 AD' ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1000-1300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਤਵਾਰ 11ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 9ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ 10% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ 48.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ 10ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ 51.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਨੇ 72.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 2% ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
11ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੰਨੜ 5.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਲਿਆਲਮ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਾਮਿਲ 4.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 196 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 762.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਆਪਣੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ 475.50 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ 1384.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਆਪਣੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ 23,525 ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੋਅ 31,881 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਬਾਰੇ
4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਰੌਕਿੰਗ ਸਟਾਰ ਯਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਯਸ਼, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ, ਰਵੀ ਦੂਬੇ, ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ, ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 'ਰਾਮਾਇਣ' 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿਵਾਲੀ 2028 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
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