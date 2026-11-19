Ramayana Box Office Collection: 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀ 'ਰਾਮਾਇਣ', ਜਾਣੋ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ
14ਵੇਂ ਦਿਨ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਨਜ਼ਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 19, 2026 at 10:11 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਰਾਮਾਇਣ' ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੋੜੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਗਈ ਹੈ 'ਰਾਮਾਇਣ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1519 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਯਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਰੌਕੀ ਭਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਉਸਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਪਾਰਕ ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਨ 14
ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ। ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 23.20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 17661 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੋਂ 16.50 ਕਰੋੜ, ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ 897 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੋਂ 1.65 ਕਰੋੜ, ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ 1166 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੋਂ 1.60 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ 1514 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੋਂ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 844.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 840.20 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ।
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