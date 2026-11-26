ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ, ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 10:09 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹਸਤੀਆਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਚੁਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਕੀ ਰੰਗ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉੱਪਲਬਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
Ranbir Kapoor , producer Namit Malhotra and director Nitesh Tiwari at Gurdwara Bangla Sahib 🏹 https://t.co/tAttVROyjw— RK 🏹 (@RK88Varun) November 25, 2026
ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਤੇ ਹੰਸ ਜ਼ਿਮਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ-ਭਾਗੀ ਫਿਲਮੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਸੀਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਨੇ ਜਟਾਯੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ, ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
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