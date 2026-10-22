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ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।

ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ'
ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' (Pic CREDIT: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2026 at 1:36 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇੱਨਈ ਵਿੱਚ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਰੌਕਸਟਾਰ' ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ (ਸੰਵਾਦ) ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ: 'ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'"

ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਰੌਕਸਟਾਰ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ: "ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਭੁੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ 44 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀਰੋ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ।"

ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ, ਰਵੀ ਦੂਬੇ, ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ, ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਫੈਸਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਕੁਨਾਲ ਕਪੂਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

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TAGGED:

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