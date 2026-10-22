ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ
ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 1:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇੱਨਈ ਵਿੱਚ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਰੌਕਸਟਾਰ' ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ (ਸੰਵਾਦ) ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ: 'ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'"
#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: Actor Ranbir Kapoor apologises for his remarks at a Dussehra event in Kolkata after videos of his speech went viral on social media. He says, "I would like to take this opportunity to apologise for the incident that happened yesterday. I was at the Dussehra event, and I had a slip of the tongue. What I meant to say is, ‘Burai chahe kitni bhi takatvar kyun na ho, aakhir mei jeet achai aur sachai ki hogi’..." He adds, "This reminds me of a collaboration that I had with Rahman sir (AR Rahman) in Rockstar. What I want to say is 'jo bhi main kehna chahoon, barbaad kare alfaaz mere'. So I truly apologize for that..."— ANI (@ANI) October 21, 2026
ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਰੌਕਸਟਾਰ', ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਏਆਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ: "ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਸਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।"
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਭੁੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ 44 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
"Burai chahe kitni bhi taaqatvar kyon na ho, aakhir me ant sacchai aur acchai ka hi hogi" 😭😭🤣🤣 On Dussehra, Ranbir Kapoor ended up putting an end to sacchai and acchai himself. Bro is playing Lord Ram in the Ramayana! 🤣 https://t.co/w0DIeVX5Ih— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) October 21, 2026
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀਰੋ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ।"
ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ, ਰਵੀ ਦੂਬੇ, ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ, ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਫੈਸਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਕੁਨਾਲ ਕਪੂਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
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