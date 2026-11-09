ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ 'ਰਾਮਾਇਣ', 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ 'ਰਾਮਾਇਣ', 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 1:34 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਸਟਾਰਰ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੀਕਐਂਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ 500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 64.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 48.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 69.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ 56.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਫਿਲਮ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 19.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 262.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਮਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 59,000 ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ $12.2 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ $11 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ $23.7 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੇ। ਰਾਮਾਇਣ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 507 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ ਹਨ।
500 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ
500 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2', 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਅਤੇ 'ਬਾਹੂਬਲੀ 2' ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ। ਰਾਮਾਇਣ ਨੇ ਹੁਣ 'RRR', 'KGF 2' ਅਤੇ 'ਜਵਾਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣੋ
ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਡੀਐਨਈਜੀ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਦੇ 'Monster Mind Creations' ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਸੀਤਾ, ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਅਤੇ ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਦੀਵਾਲੀ 2028 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
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