ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ: ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ postponed ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 10:29 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਕਲਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਕਾਰ-ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੋਅ postponed ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 'ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਬੰਦੇ' ਇਹ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਸਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਧਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਬੀਰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਐਂਡ ਬੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਟੀਮ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੰਚਨ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਤੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਾਟਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
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