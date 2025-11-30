'ਵੈਲਕਮ ਭੂਆ ਜੀ' ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ
'ਵੈਲਕਮ ਭੂਆ ਜੀ' ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : November 30, 2025 at 10:41 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਧਾਏ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਵੈਲਕਮ ਭੂਆ ਜੀ' ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
'ਓਮਜੀਸ ਲੋਕਧੁਨ ਓਰੀਜਨਲ' ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਐਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੋਲੀਨਾ ਸੋਢੀ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਅਦਾਕਾਰ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੋਲੀਨਾ ਸੋਢੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਜਗਤ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਦੋ ਨਾਟਕਾਂ 'ਮਾਸਟਰ ਜੀ' ਅਤੇ 'ਬੰਦੇ ਬਣੋ ਬੰਦੇ' ਨੂੰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
