ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੀ ਰਾਮੋਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ: TIFF 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਕਿਰਨ ਤੇ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ' ਵਿਖੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੌਵੀਂ ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
Published : September 16, 2026 at 10:49 PM IST
ਟੋਰਾਂਟੋ: ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ. ਕਿਰਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ 51ਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ (TIFF) ਦੌਰਾਨ ਆਯੋਜਿਤ 'ਭਾਰਤ ਪਰਵ' ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫਿਲਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਰੋਸਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ।
The Consulate General of India, Toronto, in association with the @MIB_India and the @nfdcindia, hosted the Bharat Parv Reception on the sidelines of the 51st Toronto International Film Festival (#TIFF), bringing together filmmakers, producers and leading voices from India and… pic.twitter.com/uz9CvzyhNc— IndiainToronto (@IndiainToronto) September 16, 2026
ਰਾਮੋਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਰਾਮੋਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਚੇ. ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕਿਰਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਰਾਮੋਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1.4 ਅਰਬ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਰਜਕਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 24X7 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਰਨ 'ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੌਕੇ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮੋਜੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੇਰੂਕੁਰੀ ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਈਟੀਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇ. ਬਾਪੀਨੀਡੂ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਮੋਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। TIFF 'ਚ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਰਨ, ਵਿਜੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਬਾਪੀਨੀਡੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
51ਵਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਬਲਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 293 ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੋਣ, ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਰਪਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੌਜੂਦਗੀ TIFF ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 'ਭਾਰਤ ਪੈਵੇਲੀਅਨ' (Bharat Pavilion) ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ', ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਆਪਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 'WAVES Summit 2027' ਵਰਗੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰਮਾਣ (co-productions) ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੇ. ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਵੇਵਜ਼ (WAVES) ਸੰਮੇਲਨ 2027' ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਮਹਾਵੀਰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮੁੱਲ-ਲੜੀ (value chain)—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, VFX, ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 'ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ' ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2,000 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
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