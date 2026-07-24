Ramayana Trailer Postponed: ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 24, 2026 at 12:47 PM IST
Ramayana Trailer Postponed: ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੁਲਤਵੀ
ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਕਾਮਿਕ-ਕੌਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲਾਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਪਰੋਕਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।" ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ?
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਨੀ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਈਵੈਂਟ ਵਜੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਉਸੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦਾ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖੋਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।"
ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਮਿਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"
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