Ramayana OTT Release: ਕਦੋਂ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ 'ਰਾਮਾਇਣ', ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ
ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਜਲਦ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2026 at 4:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਬਾਹੂਬਲੀ 2' ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ OTT 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ OTT ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਰਾਮਾਇਣ' OTT ਰਿਲੀਜ਼
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ OTT 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ? ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਨਮਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ OTT 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ OTT 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ OTT ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ
ਫਿਲਮ ਦੇ OTT ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ OTT 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ OTT ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ OTT 'ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅੱਜ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।"
'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਸਟਾਰਰ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 1814.55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਲਾਈਫਟਾਈਮ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ (1813.39 ਕਰੋੜ) ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ 'ਦੰਗਲ' (2016) 2,070.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਫਿਲਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 'ਦੰਗਲ' ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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