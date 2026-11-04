ਕੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ', ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਕੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਪਾਏਗੀ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ', ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ
ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 3:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਹਸੀਨਾ ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ 'ਚ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 101.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ 5 ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਲਈ ਲਗਭਗ 25.65 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਾਕ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ 81.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 200 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 140 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 91 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੀ ਵਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ 68 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ, ਅਸਲ ਕਮਾਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਮਿਲਿਆ U ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ U (ਯੂਨੀਵਰਸਲ) ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਥੀਏਟਰਿਕਲ ਰਨਟਾਈਮ 195 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ 3 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ
ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ 'ਦੰਗਲ' ਫੇਮ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਯਸ਼ ਹਨ।
2027 ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ।
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