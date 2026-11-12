Ramayana Collection: 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਰ 'ਰਾਮਾਇਣ', 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੋੜੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 'ਐਨੀਮਲ' ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 12, 2026 at 12:19 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। 'ਰਾਮਾਇਣ' 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਸਟਾਰਰ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਕਮਾਈ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਐਨੀਮਲ' ਦੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਬਾਹੂਬਲੀ' ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 7ਵੇਂ ਦਿਨ
ਸੈਕਨਿਲਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਆਪਣੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 27,239 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੋਂ 70.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ 58 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ 4.50 ਕਰੋੜ, ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ 2.75 ਕਰੋੜ, ਤੇਲਗੂ ਵਿੱਚ 2.75 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ 2.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ 24.9% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ।
ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ
- ਦਿਨ 1: 64.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਦਿਨ 2: 48.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਦਿਨ 3: 69.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਦਿਨ 4: 56.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਦਿਨ 5: 107.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਦਿਨ 6: 94.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਦਿਨ 7: 70.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਭਾਰਤ: 614.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ)
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ: 323.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ)
- ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ: 934.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਲਗਾਤਾਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਤੋੜੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ
'ਰਾਮਾਇਣ' 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਜੇਲਰ 2' ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 821 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ 'ਜੇਲਰ 2' ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 823 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਨੇ 'ਐਨੀਮਲ' (917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ
- ਧੁਰੰਧਰ 2: 1186.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਧੁਰੰਧਰ: 894.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਪੁਸ਼ਪਾ 2: 836.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਜਵਾਨ: 640.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਸਟ੍ਰੀ 2: 627.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਛਾਵਾ: 615.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਐਨੀਮਲ: 554 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਪਠਾਨ: 543.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਗਦਰ 2: 525.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਰਾਮਾਇਣ: 514.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਬਾਹੂਬਲੀ 2: 511 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਰੇ
'ਰਾਮਾਇਣ' 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਦੰਗਲ' ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ 'ਛੀਛੋਰੇ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਰੌਕਿੰਗ ਸਟਾਰ ਯਸ਼ ਹਨ।
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