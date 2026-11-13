ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 'ਰਾਮਾਇਣ', ਕੀਤੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ

ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ 'ਰਾਮਾਇਣ', ਕੀਤੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 11ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 3:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। 'ਰਾਮਾਇਣ' ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਰਾਮਾਇਣ' 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 11ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। 'ਰਾਮਾਇਣ' ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਕਮਾਈ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੁੱਲ 677.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 1,033.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 358.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਏ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ
- 'ਰਾਮਾਇਣ' ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
- ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਐਨੀਮਲ' (917 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ।
- 'ਰਾਮਾਇਣ' ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ 11ਵੀਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
- 'ਰਾਮਾਇਣ' 1000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸਨੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਕਮਾਏ।
- 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2' (6 ਦਿਨ) ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' (7 ਦਿਨ) ਨੇ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
- 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ 900 ਕਰੋੜ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ 'ਐਨੀਮਲ' ਅਤੇ 'ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ' ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
- 'ਰਾਮਾਇਣ', 'KGF 2' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ 1000 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ।
- 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਦੂਜੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ।
- ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਦੰਗਲ' (2070 ਕਰੋੜ) ਹੈ।
- 'ਦੰਗਲ' ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵੀਕਐਂਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 'ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ' ਅਤੇ 'ਜਵਾਨ' ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 800 ਕਰੋੜ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਲਈ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਯਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਕਾਜਲ ਅਗਰਵਾਲ, ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ, ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਅਤੇ ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ।
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