Ramayana Advance Booking: ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ 'ਚ ਛਾਈ 'ਰਾਮਾਇਣ', ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 8 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 11:12 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਪੇਡ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਸ਼ੋਅ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਸੇਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ
ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿਕਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਜੇ 8 ਦਿਨ ਦੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨੇ $750,000 ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ $550,000 ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ $90,000 ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ $60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਿਕਰੀ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ
ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ 2.54 ਲੱਖ ਟਿਕਟਾਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 13.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
'ਰਾਮਾਇਣ' ਬਾਰੇ
ਨਮਿਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਫਿਲਮ ਵਾਲਮੀਕਿ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਸੀਤਾ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਰਵੀ ਦੂਬੇ, ਰਕੁਲ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰੁਣ ਗੋਵਿਲ, ਲਾਰਾ ਦੱਤਾ, ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਅਤੇ ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਵੀ ਹਨ।
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