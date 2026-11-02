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'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕੀਆਂ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ

ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ
ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ (Pic Credit: Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 2, 2026 at 1:13 PM IST

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Ramayana Advance Booking: ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 46.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ

ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਰਜ਼ਨ ਨੇ 39.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਨੜ ਵਰਜ਼ਨ ਨੇ 4.45 ਕਰੋੜ, ਤੇਲਗੂ ਨੇ 2.38 ਕਰੋੜ, ਤਾਮਿਲ ਨੇ 42.58 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਨੇ 9.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੇਜ਼

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਈ 25.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਈ 13.35 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਈ 7.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਲਵਾ

ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਲਗਭਗ 2.85 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2.15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਨਜ਼ਰ?

ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਸੀਤਾ, ਯਸ਼ ਰਾਵਣ, ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

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RAMAYANA ADVANCE BOOKING
ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਰਾਮਾਇਣ
RAMAYANA PART 1
ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ
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