'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕੀਆਂ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ
ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 2, 2026 at 1:13 PM IST
Ramayana Advance Booking: ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 46.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
The Ramayana Trailer. This is where the EPIC BEGINS. 🏹 Namit Malhotra’s Ramayana Directed by Nitesh Tiwari Starring Ranbir Kapoor as Rama Yash as Ravana Sai Pallavi as Sita Sunny Deol as Hanuman Music by Hans Zimmer & A.R. Rahman Globally Distributed by Sony Pictures Entertainment India Distribution (North) by Dharma Productions Music by T-Series Filmed for IMAX In Cinemas Worldwide, Diwali 2026. Watch the Trailer in Hindi: https://t.co/inYUU82xye— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) July 29, 2026
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ
ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਰਜ਼ਨ ਨੇ 39.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਨੜ ਵਰਜ਼ਨ ਨੇ 4.45 ਕਰੋੜ, ਤੇਲਗੂ ਨੇ 2.38 ਕਰੋੜ, ਤਾਮਿਲ ਨੇ 42.58 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਨੇ 9.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Four days until a timeless tale of love, duty and devotion unfolds on the big screens. 🏹 Book your tickets now. Experience Ramayana in cinemas worldwide from November 5, across all premium formats. https://t.co/JW2H1NGlA2— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) November 1, 2026
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੇਜ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਈ 25.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਲਈ 13.35 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਈ 7.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
The countdown to a grand cinematic experience is down to 5 days! Book your tickets now. 🏹 Experience Ramayana in cinemas worldwide from November 5, across all premium formats. https://t.co/Ft94Az4lSN— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) October 31, 2026
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਲਵਾ
ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਲਗਭਗ 2.85 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ 2.15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
Reposted from @Ramayana_Intl A LIFE SIZED EPIC. Sit down with Namit Malhotra, Nitesh Tiwari, and Ranbir Kapoor as they discuss bringing RAMAYANA: RISE OF A LEGEND to the big screen. Exclusively in theatres, IMAX and Premium Large Formats worldwide November 5. Tickets on Sale now.— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) October 30, 2026
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਆਵੇਗਾ ਨਜ਼ਰ?
ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਸੀਤਾ, ਯਸ਼ ਰਾਵਣ, ਰਵੀ ਦੂਬੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਹਿੰਦੀ, ਤਾਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
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