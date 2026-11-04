ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੋ ਸੁੰਦਰੀਆਂ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਦੋ ਸੁੰਦਰੀਆਂ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਜ਼ਰ
ਦੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 11:30 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਰਮਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜੋ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੱਕਵੇਂ' ਦੁਆਰਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ।
20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਡਿੰਪਲ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਰਮਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ, ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਰੀਅਰ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਰਮਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ
ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਰਮਨ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਹਾਲੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਡ੍ਰੀਮਲੈਂਡ ਸੀਜ਼ਨ 2' ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਡਿਜ਼ਾਇਰ' ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨਾਂ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਲੋਹਾ ਬਾਖੂਬੀ ਮੰਨਵਾਇਆ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ
ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ, ਜੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਖ਼ਤ ਪੁਰਾਣੇ' ਜਿਹੇ ਮਕਬੂਲ ਗਾਣਿਆ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦਿਲਕਸ਼ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਫਿਲਮ 'ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 'ਵਾਈਟ ਨੋਟਸ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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