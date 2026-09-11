ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੀਤ ’ਚ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਫੈਨਜ਼ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 4:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ 'ਪਾਬਲੋ' ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਇਰਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਗੀਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ।
ਜੀ ਹਾਂ...'ਪਾਬਲੋ' ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਗੀਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ
ਰਾਖੀ ਸਾਵੰਤ ਗੀਤ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਾਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਬਾਰੇ
ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ 2016 ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। 2025 ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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