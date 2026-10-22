ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦਾ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਟਕ ਕਰੇਗਾ ਪੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਦਾ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਟਕ ਕਰੇਗਾ ਪੇਸ਼
ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਜਲਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਟਕ 'ਲਵ ਆਨ ਲਾਈਨ' ਦਾ ਮੰਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2026 at 4:55 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਧੁਰੰਧਰ' ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਧਮਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਜੇ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਟਕ 'ਲਵ ਆਨ ਲਾਈਨ' ਦਾ ਮੰਚਨ ਜਲਦ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਹਾਸਰਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੰਚਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਤੋਂ 9:00 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪ੍ਰੋਤ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪਲੇਅ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਦਾ ਵੀ ਅਨੂਠਾ ਸੁਮੇਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।"
ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਦਾ ਲੇਖਣ ਕਨੂਪ੍ਰਿਯਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਦੋ ਅਜਨਬੀ ਲੋਕਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੈਟ ਰੂਮ ਦੇ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਗਏ ਉਕਤ ਦਿਲਚਸਪ ਨਾਟਕ ਦਾ ਉੱਘੀ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਡੇਲਨਾਜ਼ ਈਰਾਨੀ ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਉਕਤ ਨਾਟਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਖੇਡੇ ਗਏ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਟਕ 'ਮਸਾਜ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਉਕਤ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਮੰਚਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲੇਅ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
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