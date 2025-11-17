ETV Bharat / entertainment

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ 'ਯਮਲਾ' ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

ਮਰਹੂਮ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Yamla Trailer out
Yamla Trailer out (Photo: Film Image)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਯਮਲਾ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

"ਯਮਲਾ" ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼

ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ "ਯਮਲਾ" ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

'ਗੋਲਡਨ ਬ੍ਰਿਜ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਮੇਹਰ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਭਰੇ ਭਾਵ ਅਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਣਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ, ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਹਰਬੀ ਸੰਘਾ, ਸਾਨਵੀ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦ ਵਰਗੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਇਕ...ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਨੇਕ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ...ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਵੀਰ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਕਮਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, " ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਘਾਟ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਿਸ ਯੂ ਬਾਈ।"

ਅਦਾਕਾਰ ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ ਹੋਇਆ ਭਾਵੁਕ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਘਵੀਰ ਬੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ...ਜੀਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ, ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਸੇ ਦੇਖੋਂਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਕੱਠੇ ਬਹਿਕੇ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਯਾਰਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ...ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਰਾਜਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ “ਬੋਲੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਉਤੇ ਕੱਠੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਲਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੱਠੇ ਫਿਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਂ।“

ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋਂ ਵੈਨੇਟੀ ਬੈਨ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅੱਜ ਸਭ ਜਵੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਵੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਉ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।" ਇਹ ਫਿਲਮ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

