Rajvir Jawanda Death Anniversary: ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਐਡਵੈਂਚਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 11:57 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋਏ ਅੱਜ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੀਤ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਅਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਪਸੰਦ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਨੂੰ ਐਡਵੈਂਚਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਊਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਦਹਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੇਖੌਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬਾਈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਮਾਂਚਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਰੁਟੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੁਝ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਸੁਭਾਅ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਊਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ।
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