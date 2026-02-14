ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਢਾ, ਲੰਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਇਆ ਪੈਰ, ਦਰਦ ਭਰੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ

ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਢਾ, ਲੰਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਮਾਇਆ ਪੈਰ, ਦਰਦ ਭਰੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ।
Published : February 14, 2026 at 11:41 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਕਾਰਨ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਲਮਾਂ ਹਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਸਟਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ
ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਆਪਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਕੁੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖੀ। ਉਸਨੇ 1987 ਤੋਂ 1992 ਤੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਖਾਰਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਡਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡੈਬਿਊ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ। 1999 ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਕਾਜੋਲ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਦਿਲ ਕੀ ਕਰੇ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਿਲੀ। ਇਸਨੇ ਉਸਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡੈਬਿਊ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਹੰਗਾਮਾ', 'ਹਲਚਲ', 'ਮੁਝਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੀ', 'ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ', 'ਭਾਗਮ ਭਾਗ', 'ਭੂਲ ਭੁਲੱਈਆ', 'ਫਿਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ', 'ਚੁਪਕੇ ਚੁਪਕੇ', 'ਪਾਰਟਨਰ', 'ਢੋਲ', 'ਗੌਡ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ', 'ਕ੍ਰਿਸ਼ 3', 'ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ' ਅਤੇ 'ਭੂਲ ਭੁਲੱਈਆ 3' ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ' ਅਤੇ 'ਵੈਲਕਮ 3' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 150 ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਅਰਥੀ
ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਪਲ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਹੀਰੋ: ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਆਫ਼ ਏ' ਸਪਾਈ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 2003 ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਧਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਛਾਅ ਗਈ ਹੈ।
