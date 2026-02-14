ETV Bharat / entertainment

ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰੇ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ
ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ (Pic Credit: Facebook @Rajpal Yadav)
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਛੁਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਉਚਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਮਾਏ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਅਸਫਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ: ਹਾਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ ਸੰਘਰਸ਼

ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ "ਅਤਾ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ" ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ: ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ...

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਏਬੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪਈ।

ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 'ਸ਼ੋਲੇ' ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਭਗ 55 ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ "ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹਨ।

ਰਾਜ ਕਪੂਰ: ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹਿਲਾਈ ਨੀਂਹ

ਮਹਾਨ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਅਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ੋਅਮੈਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸਦੀ ਫਿਲਮ "ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਕਰ" ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ।

ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਆਰਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਬੌਬੀ" ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ।

ਗੋਵਿੰਦਾ: ਹੀਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ

ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ "ਹੀਰੋ ਨੰਬਰ 1" ਟੈਗ ਨਾਲ ਸਰਵਉੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਹੋਈ। ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਕੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕਲਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਉਸਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ "ਪਾਰਟਨਰ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਕਮਲ ਹਾਸਨ: ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਗਿਰਵੀ

ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਸਦਮਾ', 'ਏਕ ਦੂਜੇ ਕੇ ਲੀਏ' ਅਤੇ 'ਚਾਚੀ 420' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਵਿਸ਼ਵਰੂਪਮ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਮਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋ ਗਏ। 2022 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਦੀਵਾਲੀਆ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਤਾਰੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਮੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ, ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਏਕੇ ਹੰਗਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਅਭੈ ਦਿਓਲ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

