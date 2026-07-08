ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਲਈ ਜਨਮਦਿਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ: ਬਾਇਓਪਿਕ 'ਦਾਦਾ' ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਫਿਲਮ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 8, 2026 at 2:05 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ 'ਤੇ ਬਾਇਓਪਿਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਜੁਲਾਈ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ 54ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ, ਦਾਦਾ: ਦ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਸਟੋਰੀ, ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਬਾਇਓਪਿਕ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਦਾ 'ਦਾਦਾ' ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਦੁਆਰਾ ਬਾਇਓਪਿਕ 'ਦਾਦਾ' ਵਿੱਚ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਕ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਆਪਣੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਲਾਰਡਜ਼ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ, 2002 ਨੂੰ ਨੈਟ-ਵੈਸਟ ਟ੍ਰਾਈ-ਸੀਰੀਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 14 ਮਈ 2027 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਲੰਬੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
The Best Gift Ever! Can’t wait to see you play my cover drive! #RajkummarRao#Dada #DadaTheSouravGangulyStory #DadaFirstLook pic.twitter.com/TqHsWn2Eg8— Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 8, 2026
ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫ਼ਾ! ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ਰਟ ਦੇਣਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ
ਦਾਦਾ: 'ਦ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਸਟੋਰੀ' ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਮੋਟਵਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਲਵ ਰੰਜਨ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਗਰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੀਬੀਐਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਲਵ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੌਰਵ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਇਓਪਿਕ ਸੌਰਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਬਾਇਓਪਿਕ ਦਾ ਬਜਟ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰੋਲ?
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਨੂੰ 'ਦਾਦਾ' ਉਰਫ਼ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਲਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਣਬੀਰ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਖੁਰਾਨਾ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
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