ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਦੇ ਘਰ ਗੂੰਜੀਆਂ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 15, 2025 at 9:52 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜੋੜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ...ਧੰਨ ਮਾਪੇ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ।"
ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ, "ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ।" ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭਰ ਗਏ। ਅਦਾਕਾਰ ਵਰੁਣ ਧਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ।" ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।" ਅਦਾਕਾਰ ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਹੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ!!!! ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸੁੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੁਬਾਰਕਾਂ...।" ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਵਧਾਈਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਯਾਤਰਾ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਪਲ਼ ਜੋੜੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਬੇਬੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ...ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ।"
ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੰਸਲ ਮਹਿਤਾ ਦੇ 2014 ਦੇ ਡਰਾਮਾ "ਸਿਟੀਲਾਈਟਸ" ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਲੇਖਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜਾ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਿਆ।
