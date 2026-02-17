ETV Bharat / entertainment

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੇ ਵਧਾਇਆ 10 ਕਿਲੋ ਭਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ, ਹੁਣ ਸਟਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ਼-ਪਤਲੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣਾ ਨਿਕਮ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਲਈ ਹੈ।

Rajkummar Rao
Rajkummar Rao (Pic Credit: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 17, 2026 at 1:55 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਉੱਜਵਲ ਨਿਕਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਲਈ ਉਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਬਾਇਓਪਿਕ ਨਿਕਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।" ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਕਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ 9 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੀਜ਼ਾ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਆਲੂ ਪਰਾਂਠੇ ਅਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲ਼ ਪਤਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ "ਰੂਹੀ" ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ 'ਬੋਸ: ਡੈੱਡ/ਅਲਾਈਵ' ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਵਾਲ਼ ਮੁੰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ 'ਟ੍ਰੈਪਡ' ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 'ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਅੰਨ੍ਹੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਨਿਕਮ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਅਰੁਣ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੌਕ ਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਦਿਨੇਸ਼ ਵਿਜਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਿਕਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਨਿਕਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੀ ਬਾਇਓਪਿਕ 'ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਕਰਮ ਆਦਿਤਿਆ ਮੋਟਵਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ "ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪੜਾਅ" ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ "ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ" ਲਈ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਰਪਣਤਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

