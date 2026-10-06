ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ Voice Note ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ‘ਗਿਆਰਾ’ ’ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੀ ਯਾਦ
ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਗੀਤ ‘ਗਿਆਰਾ’ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 4:57 PM IST
Sidhu Moose Wala last Voice Note: ਗ੍ਰੈਮੀ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ ‘ਗਿਆਰਾ’ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਐਲਬਮ "Zindabad: The Dekade" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਗਾਇਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਗੀਤ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ "ਹਿੱਟ" ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, "ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ।" ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਗੀਤ ‘ਗਿਆਰਾ’ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। 'ਗਿਆਰਾ' ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ।" ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗਾਣਾ ਗਗਨ ਕੂਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ।"
"Zindabad: The Dekade" ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਐਲਬਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਸਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਬਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਗਾਣੇ, 12-ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਐਲਬਮ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਰਗਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ ਅਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਟੂਰ 'ਤੇ 'ਯੂਐਸ' ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਗਿਆਰਾ' ਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। 'ਯੂਐਸ' ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਗਿਆਰਾ' ਉਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਵੌਇਸ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਲ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗੀਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"
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