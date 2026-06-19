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ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰੈਕ

ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰੈਕ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।

The Great Punjab Robbery
The Great Punjab Robbery (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 19, 2026 at 10:17 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਰੌਬਰੀ ਪੰਜਾਬ', ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰੈਕ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਐਕੁਰ ਮੀਡੀਆ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡ੍ਰਾਮਾ ਅਤੇ ਥ੍ਰਿਲਰ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਵਿਤਾ ਸਾਧਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਤਿ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ, ਖੁਦ ਇੱਕ ਘਾਤਕ ਦਿਮਾਗੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਲਾਰੈਂਸ ਜੌਨ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿਧੀ ਖੰਨਾ ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ 'ਚ ਅਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਬਖੂਬੀ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈ 'ਮੇਹਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਉਕਤ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

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