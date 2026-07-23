3 ਲੁਟੇਰਿਆ ਨੇ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੀ, ਸਸਪੈਂਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ "ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ" ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ" ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 11:26 AM IST
The Great Punjab Robbery Trailer Out: ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ" ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇਹ ਫਿਲਮ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹਿੰਮਤ, ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਹੱਸਮਈ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ "ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ" ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਚਕ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ, ਗਰਵਿਤਾ ਸਾਧਵਾਨੀ, ਮਹਾਵੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਕਿਤ ਸਾਗਰ, ਅਮਿਤ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸੋਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਫਿਲਮ 'ਮੇਹਰ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰਮਜੀਤ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮ "ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ" ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
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