ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 25, 2026 at 10:10 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਰਥ। ਸਥਿਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਜੋ ਉਮਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।"
ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, "ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੇਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।"
ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ "ਮੇਹਰ" ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ ਸਿਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਵਦੀਪ ਬਾਜਵਾ, ਸਵਿਤਾ ਭੱਟੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਅਤੇ ਬਨਿੰਦਰ ਬੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ।
ਕੁੰਦਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ "ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
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