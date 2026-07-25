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ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 25, 2026 at 10:10 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅਰਥ। ਸਥਿਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਜੋ ਉਮਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।"

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ (Pic Credit: IANS)

ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, "ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਲਈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਹਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੇਹਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।"

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ (Pic Credit: IANS)

ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ
ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ (Pic Credit: IANS)

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ "ਮੇਹਰ" ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। 5 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਗੀਤਾ ਬਸਰਾ ਸਿਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਵਦੀਪ ਬਾਜਵਾ, ਸਵਿਤਾ ਭੱਟੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਅਤੇ ਬਨਿੰਦਰ ਬੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ।

ਕੁੰਦਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ "ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

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TAGGED:

RAJ KUNDRA NEW PUNJABI FILM
RAJ KUNDRA IN POLLYWOOD
THE GREAT PUNJAB ROBBERY
ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ
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