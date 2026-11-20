ਕੀ ਨਿਹੰਗ ਬਣ ਕੇ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ਼? ਕੀਤਾ ਤੀਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਫਲੌਪ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਤੀਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 11:06 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ 'ਚੋ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਨਾਂਅ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜੋ ਹਾਲੀਆਂ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉੱਦਮ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਬਣੀ ਇਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੱਟ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ 'ਨਿਹੰਗ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਔਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਮੰਨ ਹੁਣ ਅਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਯਤਨਾਂ 'ਮੇਹਰ' ਅਤੇ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੌਬਰੀ' ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੋਰਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਡਾਕੂ ਦੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਹੰਗ ਬਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਨੇਮਾ ਮੰਜ਼ਰ ਰਹੇਗਾ।
ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਤੀਜੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਐੱਸ ਛਾਬੜਾ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਡ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਫਤਿਹ ਬੁਰਜ' ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ, ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਨਿਹੰਗ' (NIHANG) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ।"
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਖਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਛਾਬੜਾ ਭਾਜੀ ਦਾ...ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, 'ਅਕਾਲ ਫਿਲਮਜ਼' (Akaal Films) ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਨੂੰ।"
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਕਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2021 ਬਾਲਗ ਸਮੱਗਰੀ ਮਾਮਲਾ, ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ ਜਾਂਚ, 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ 2013 ਦਾ ਕਥਿਤ ਆਈਪੀਐਲ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਹੌਟਸ਼ਾਟਸ ਵਰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ।
ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਫਿਲਮ
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਭਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 2023 ਦੀ ਫਿਲਮ 'UT 69' ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ।
ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਗੇਨਬਿਟਕੋਇਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 97.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਮਨ
ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀਐਮਐਲਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਨ-ਕਮ-ਨਿਵੇਸ਼ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
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