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ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 11:35 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਿੰਮਤ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ।

ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ 'ਅਕਾਲ ਫਿਲਮਜ਼' ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਿੰਮਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘਰ। ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਸਦੇ ਲੋਕ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਫਿਲਮਜ਼...ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਵੇ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਨਮਦਿਨ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੂੰ "ਪਿਆਰੀ ਕੂਕੀ" ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਲਪਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਿਆਰ, ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ।

ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਕੂਕੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਖੁਸ਼ੀ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੱਸਾਂਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੀ ਕੂਕੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਦ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ 'ਮੇਹਰ' ਦਾ ਵੀ ਲੀਡ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ। ਜੋ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।

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