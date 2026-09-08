ਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸੀ ‘ਆਸ਼ਿਕੀ’ ਦਾ ਇਹ ਹੀਰੋ, ਅੱਜ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹਾਂ ’ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਾਂਸ
ਪਹਿਲੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਜੇਤੂ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ ਸਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 12:36 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 16 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਝਗੜਾ, ਦੋਸਤੀ, ਗਰੁੱਪਇਜ਼ਮ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੀ ਟਰਾਫੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸ ਆਵੇਗਾ।
ਅਦਾਕਾਰ ਬਾਰੇ
ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਆਸ਼ਿਕੀ' ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਸਟਾਰ ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।
ਉਸਨੇ 'ਆਸ਼ਿਕੀ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਕਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪੈਸੇ ਲਈ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ
ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ ਅੱਜ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ।
ਟ੍ਰੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗੀ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਜੋ ਵੀ ਅਜੀਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਕੇ 2 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਜੇਤੂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਨਵੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ ਜੇਤੂ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਸੀ। 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਆਸ਼ਿਕੀ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਪਿਆਰ ਕਾ ਸਾਇਆ', 'ਸਪਨੇ ਸਾਜਨ ਕੇ', 'ਗੁੰਮਰਾਹ', 'ਜਨਮ' ਅਤੇ 'ਨਸੀਬ' ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ 'ਆਗਰਾ' ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ ਨੇ 2000 ਵਿੱਚ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਨੇ 1999 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਪੰਕਜ ਉਦਾਸ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ "ਚੁਪਕੇ-ਚੁਪਕੇ" ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਜੌਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਅਸ਼ੋਕਾ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਗਰਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਲਕਸ਼ਮੀ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੀ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਅਦਾਕਾਰ ਸਮੀਰ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਮੀਰ ਨੇ ਫਿਲਮ "ਵਿਵਾਹ" ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਿਦ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ "ਬਾਗਬਾਨ" ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
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