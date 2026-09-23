ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਲੀਕ, 4 ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਰਹੀ ਬੰਦ
'ਲਸਟ ਸਟੋਰੀਜ਼' ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਧਿਕਾ ਆਪਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਲਿੱਪ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 3:57 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਾਧਿਕਾ ਆਪਟੇ ਦੀ 'ਲਸਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ 3' 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬੋਲਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲਡਨੈੱਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ...ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਲਿੱਪ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਧਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਧਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਈ ਕਲਿੱਪ ਉਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਵੀ। ਰਾਧਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਸਪਾਟ ਦਾਦਾ' (ਸੈੱਟ ਸਹਾਇਕ) ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ।
ਰਾਧਿਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਧਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਸ ਲਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਿਕਾ ਆਪਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਪਰਚਡ', 'ਫੋਬੀਆ', 'ਅੰਧਾਧੁਨ', 'ਸੈਕਰਡ ਗੇਮਜ਼' ਅਤੇ 'ਲਸਟ ਸਟੋਰੀਜ਼' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 'ਲਸਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ 3' ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
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