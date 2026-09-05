'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 4' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 4' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ੁਰੂ, ਫਿਲਮ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 4' ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਹਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 11:29 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ' ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ, ਜੋ ਚੌਥੇ ਸੀਕਵਲ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਹਿੱਟ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ ਲੜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ' ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਜੱਸ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਦਕਿ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਵੀ ਰਹੀ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਵਾਸਾ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਗ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 2' ਅਤੇ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ 3' ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2019 ਅਤੇ 03 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਸੀਕਵਲ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਕਲਟ ਫਿਲਮਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਿ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਵਿਹਲੀ ਜਨਤਾ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਕਤ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਚੌਥੀ ਸੀਕਵਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ 26 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਕਤ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: