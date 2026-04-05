'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 3' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਮਚਾਇਆ ਧਮਾਲ, ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ

'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 3' ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

RABB DA RADIO 3 BOC DAY 1
ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 3 (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 5, 2026 at 12:19 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 3' ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਓਪਨਿੰਗ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੁੱਲ 1.19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਓਪਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

'ਵੇਹਲੀ ਜੰਤਾ ਫਿਲਮਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3' ਅਤੇ 'ਸਰਦਾਰ ਜੀ 3' ਵਾਂਗ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡੀਓ 3' ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਬੂਰੇਵਾਲਾ, ਮੰਡੀ ਬਹਾਓਦੀਨ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ, ਸਰਗੋਧਾ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਰ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਨੇਮਾਂ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਇਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ' ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੇ 'ਬੰਬੂਕਾਟ 2' ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

