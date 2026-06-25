ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਚ 'ਰਾਖ' ਵਿਲੇਨ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਰੱਜੋ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਰਾਖ' ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 25, 2026 at 11:18 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਰਾਖ' ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਲਨਾਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਆਕਾਸ਼ ਮਖੀਜਾ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਰੱਜੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਰਾਖ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਰੱਜੋ (ਰਮਨਦੀਪ ਯਾਦਵ) ਅਤੇ ਬਾਬੂ (ਆਕਾਸ਼) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 'ਰਾਖ' ਦੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ IMDb ਦੇ 'ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸਟਾਰ' STARmeter ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ IMDb ਐਪ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ IMDb ਦੇ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "IMDb ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸਟਾਰ ਐਵਾਰਡ ਮੇਰੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ DM ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਰਾਖ' ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ IMDb ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ IMDb 'ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।" ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਬੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਮਨਦੀਪ ਲਈ 'ਬ੍ਰੇਕਆਉਟ ਸਟਾਰ' ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। "ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 'ਰਾਖ' ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਰੱਜੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ।
ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਖੁਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ-ਉਹ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।"
'ਰਾਖ' ਸ਼ੋਅ 1978 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਉਰਫ਼ ਰੰਗਾ) ਅਤੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਉਰਫ਼ ਬਿੱਲਾ) ਦੁਆਰਾ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਗੀਤਾ (16) ਅਤੇ ਸੰਜੇ (14) ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸਿਤ ਰਾਏ, ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੰਦਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਾਕੇਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬੁਣਦਾ ਹੈ।
'ਰਾਖ' ਨੂੰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ, ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ, ਆਮਿਰ ਬਸ਼ੀਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਚੌਹਾਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: