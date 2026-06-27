ਕਿਵੇਂ ਲਿਫ਼ਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਫੌਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, 'ਰਾਖ' ਦੇ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਰਾਖ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਵਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਥ੍ਰਿਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 27, 2026 at 11:09 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਵਾਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੀ 'ਰਾਖ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਹਿਲ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਸੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ।
"ਰਿਹਰਸਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਮੁੱਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ।"
ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਵਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨੂੰ ਦੁਖਾਏ ਬਿਨਾਂ ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ?"
ਵਿਵਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
"ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ।"
ਕੀ ਹੈ 'ਰਾਖ' ਦੀ ਕਹਾਣੀ?
1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਰਾਖ' ਇੱਕ ਬੇਰਹਿਮ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ 1978 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾ-ਬਿੱਲਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੁਮਨ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਅਰੋੜਾ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਜੋ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਮੋਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਅਥਾਹ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਸਿਤ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਸ ਥ੍ਰਿਲਰ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾਲੀ ਬੇਂਦਰੇ, ਅਲੀ ਫਜ਼ਲ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਬਸ਼ੀਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਮਖੀਜਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਯਾਦਵ, ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਵਾਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਸ਼ੁਲ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਕੇਸ਼ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਦਿਬਯੇਂਦੂ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 'ਰਾਖ' ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਰਾਖ' ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: