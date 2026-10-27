'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' 'ਚ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼, 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ
ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੇ 'ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ' ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਮਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 5:10 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਗਾਇਕ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ' ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਅਰਿਜੀਤ 'ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ' ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗੁੱਲੂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ।
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼
ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਲਈ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰਿਜੀਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ ਕਾਜ਼ੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਦੋਸਤੀ
ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਅਰਿਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਨ। ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਨ।
ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਰਿਜੀਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹਨ।
'ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ' ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਅਤੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਲ 2005 ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ' ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੇ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੋਸਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ।
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