Bigg Boss 20: ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦ ਤੋਂ ਔਰਤ ਬਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ, ਹੱਸ-ਹੱਸ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਏ ਲੋਕ

Bigg Boss 20: ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦ ਤੋਂ ਔਰਤ ਬਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ, ਹੱਸ-ਹੱਸ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੋਏ ਲੋਕ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਬਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 4:20 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਛੂਹਣ ਕਾਰਨ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਛੂਹਣ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅਸਹਿਜ
ਦਰਅਸਲ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਹਿੰਗਾ-ਚੋਲੀ ਪਹਿਨੀ ਅਤੇ ਮੇਕਅੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਲਹਨ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਾਸਕ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗਤੀਵਿਧੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੂਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਸਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ
ਇਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਔਰਤ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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