ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕਿਹਾ-ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ 'ਪਾਗਲ' ਹੈ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 1:20 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਗਾਇਕ ਕਾਜ਼ੀ ਤੌਕੀਰ ਨੇ ਸਾਥੀ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਰਿਜੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੁਝ 'ਪਾਗਲਪਨ' ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਸੀਜ਼ਨ 20 ਵਿੱਚ ਅਰਿਸ਼ਫਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਦਿਤੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਿਜੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਰਿਜੀਤ ਹੱਸ-ਹੱਸ ਕੇ ਦੂਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੱਧਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ (ਪਾਗਲਪਨ ਭਰੇ) ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ।"
ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਰਿਜੀਤ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਅਰਿਜੀਤ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਪਾਗਲ (ਜਨੂੰਨੀ) ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਨੂੰਨ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ।"
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਅਰਿਜੀਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ।"
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਰਿਜੀਤ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ 'ਐਕਸ' (X) ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ 'ਫੇਮ ਗੁਰੂਕੁਲ' ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੌਕਸਟਾਰ ਕਾਜ਼ੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: