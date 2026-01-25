ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ, ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ? ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ

ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ, ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ? ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸੁੱਖਾ ਰੇਡਰ' ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 25, 2026 at 12:32 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਜੁੰਗਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਭਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਸੁੱਖਾ ਰੇਡਰ' ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈੱਬ-ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਕੇਬਲਵਨ' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ 'ਏ.ਪੀ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਾਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹਨੇਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਜੰਗਰਾਲ ਰਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਰਾਹੁਲ ਜੰਗਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 'ਹੁਣ ਕਬੱਡੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣੀਂ ਪਊ' ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦ ਜਰਨੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 2016' ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਜੁੰਗਰਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਿਕੰਦਰ 2', 'ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ', 'ਤੁਫੰਗ', 'ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ ਰਿਟਰਨਸ', 'ਸਰਦਾਰਜੀ 2', 'ਦੋ ਦੂਣੀ ਪੰਜ', 'ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ', 'ਲਾਟੂ' ਅਤੇ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-