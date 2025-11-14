Bihar Election Results 2025

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਫੋਨ ਉਤੇ ਧਮਕੀ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ? 'ਫਿਰੌਤੀਏ' ਨੇ ਦੱਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਰਾਜ਼

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Firottiye
Firottiye (Photo: Teaser Image)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 14, 2025 at 11:12 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਫਿਰੌਤੀਏ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਇਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼

ਜੇਕਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਫਿਰੌਤੀਏ' ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟੀਜ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੋ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਂਅ ਬਿੱਟੂ ਮੱਠ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਹੋਮੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਟੂ ਮੱਠ ਨਾਂਅ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੰਦੀਵਾਲ, ਰਾਏ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਬਾਵਾ, ਰਹਿਮਤ ਘੁੰਮਣ, ਇਕਬਾਲ ਚਾਰਿਕ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦੇਲੀਆ, ਰਣਜੀਤ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਦੀਪ ਮਲਕ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਾਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੀਤੂ, ਸੁਮਿਤ ਵਰਮਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੇਬਲ ਵਨ ਉਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਟੀਜ਼ਰ ਦੇਖਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

ਹੁਣ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਘੈਂਟ"। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

PUNJABI WEB SERIES FIROTTIYE
FIROTTIYE TEASER OUT
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਿਰੌਤੀਏ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀ
POLLYWOOD LATEST NEWS

