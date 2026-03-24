ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਅਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੇਰੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ' ਦਾ ਐਲਾਨ। ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੈਰਵ ਨਿਭਾਏਗਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 24, 2026 at 1:47 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੇਰੀ ਗਰਲਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਅਤੇ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਐਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ , ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਸ਼ੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਭਾਏਗਾ ਮੁੱਖ ਰੋਲ
ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਵ ਅਦਾਕਾਰ ਕੈਰਵ ਕੰਗ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਮੀਪ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਬਤੌਰ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਉਮਦਾ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਗੱਬਰ ਦਾ ਟੱਬਰ', 'ਪਾਪਾ ਯੰਗ, ਮੁੰਡਾ ਤੰਗ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਵੀ ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਸੋਕਣ ਸੋਕਣੇਂ 2' ਅਤੇ 'ਵੈਲਕਮ ਜੀਜਾ ਜੀ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਖ਼ਰੀ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟੀਏ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਵੀ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕਾਸਟਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ
ਉਧਰ, ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਿਨੇ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਕੈਰਵ ਕੰਗ , ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।