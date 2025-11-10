ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ 'ਔਰਾ ਟੂਰ' ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਨੇਟਰ ਪਾਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।"
ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਵਿੱਚ 'sold out' ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੰਗੀਤ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। 6 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਟਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ...ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ-ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਜੀ ਪਾਲ ਸਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲੀਅਨ ਹਿੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ "ਉਬੇਰ ਡਰਾਈਵਰ" ਅਤੇ "7/11 ਕਰਮਚਾਰੀ" ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ।" ਉਸਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੂਲੀਅਨ ਹਿੱਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ।"
