ETV Bharat / entertainment

ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਰਸਤੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਰਨ ਔਜਲਾ
ਕਰਨ ਔਜਲਾ (Pic Credit: Instagram @karan aujla)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 28, 2026 at 12:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸੰਗੀਤ ਕੰਸਰਟ "ਪੀ-ਪੌਪ ਕਲਚਰ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ 2026" ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਲੋਧੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 45,000 ਤੋਂ 50,000 ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਦਰਸ਼ਕ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਗੇਟ 2, 6, 8, 13, 14 ਅਤੇ 21 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਆਈਪੀ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ 13 ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ 6 ਰਾਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੇਟ 1 ਅਤੇ 10 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵੀਆਈਪੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਸਟ ਬਲਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੇਵਾ ਨਗਰ ਬੱਸ ਡਿਪੂ, ਸੁਨਹਰੀ ਪੁੱਲਾ ਬੱਸ ਡਿਪੂ, ਸੀਜੀਓ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਕੋਪ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਜੇਐਲਐਨ ਗੇਟ 7 ਤੋਂ 9 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਪੀ ਮਾਰਗ, ਲੋਧੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਐਲਐਨ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ, ਸੇਵਾ ਨਗਰ ਡਿਪੂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿਹਾਰ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਮਾਰਗ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਬਾਰਾਪੁਲਾ ਕੱਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜੇਐਲਐਨ ਸਟੇਡੀਅਮ (ਵਾਇਲਟ ਲਾਈਨ) ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

PUNJABI STAR KARAN AUJLA
KARAN AUJLA LIVE MUSIC CONCERT
KARAN AUJLA LIVE SHOW
ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ
KARAN AUJLA DELHI CONCERT

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.