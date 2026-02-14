ETV Bharat / entertainment

ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਧੂੰਮਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮ

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Punjabi Star Gurdas Maan
Punjabi Star Gurdas Maan (Pic Credit: IANS)
ਮੁੰਬਈ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮੁੰਬਈ ਵਾਸੀਓ...ਇੱਕ ਸੰਗੀਤਕ ਟ੍ਰੀਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਈਵੀਏ ਲਾਈਵ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨੈਸਕੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਘ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਹੈ, ਪੈਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਲਾਈਵ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਈਵੀਏ ਲਾਈਵ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀਪਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਤ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸਦੀ ਦੁਰਲੱਭਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰਾਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰਾਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈੱਟਲਿਸਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਛੱਲਾ', 'ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ', 'ਕੀ ਬਣੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ' ਅਤੇ 'ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਸੱਜਣਾ' ਵਰਗੇ ਸਦੀਵੀ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।

