ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੁਕਤੇ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੁਕਤੇ
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਛਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2025 at 4:58 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਵਿਹੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਤੱਕ ਅਪਣਾ ਅਸਰ ਵਧਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਣ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਅਪਾਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ:
ਦੁਨੀਆਭਰ 'ਚ ਅਪਣੀ ਧਾਂਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਈ ਅਨੁਭਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ, ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਯੋ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜੋਸ਼ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂਰਾਂ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਅਤੇ ਆਰ ਐਂਡ ਬੀ ਫਿਊਜ਼ਨ
ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਹਿੱਪ-ਹੌਪ ਅਤੇ ਆਰ ਐਂਡ ਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਚਾਰਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ
ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ "ਬ੍ਰਾਊਨ ਮੁੰਡੇ" ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਲ ਸਜੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬਿਲਬੋਰਡ ਗਲੋਬਲ 200 ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਾਣ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਮਰਥਨ
ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਧਾਰਾ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ
ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੋਟੀਫਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ "ਪੰਜਾਬੀ 101" ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬੋਲਬਾਲਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗੀਤ ਉਦਯੋਗ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਮੇਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਰਾਸਓਵਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪਣਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੁਮੇਲਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਤੇਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਜੋੜੀ' ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੇ ਹੁਣ "ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ", "ਹਾਈ ਹੀਲਜ਼ ਤੇ ਨੱਚੇ"। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼' ਦੇ "ਸੌਦਾ ਖਰਾ ਖਰਾ", ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਦੇ "ਨਾ ਜਾ" ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਣਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਗਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਟਰੈਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਲੰਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: