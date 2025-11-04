ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਲਿਸਟ 'ਚ 2 ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ, ਲਿਸਟ 'ਚ 2 ਵੱਡੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਗਾਇਕ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Published : November 4, 2025 at 4:05 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਇਸ ਖਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਗਾਇਆ, ਜੋ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਿਆ।
ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ
ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ: "ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਲਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆਂ"। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ
29 ਮਈ 2022 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਚੀਸ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ 'ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਾਈਡ' ਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ "ਚੌਬਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਨੂਰ ਦੱਸਦਾ ਨੀ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ"। ਇਸ ਗੀਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ।
ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ
'ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਯਾਦ ਬੋਲਦਾ' ਵਰਗੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੀਤ "ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਵੇ ਮੈਂ ਤਿੜਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ।" ਗਾਇਕ ਸੁਰਜੀਤ ਬਿੰਦਰਖੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ
ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਪਾਣੀ ਦਿਆ ਬੁਲਬੁਲਿਆ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ" ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਂਗ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
